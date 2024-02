L’editoriale La “sindrome Sardegna” colpisce ancora ma la vera sfida sono le Europee

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) La “” ha colpito. Come avviene puntualmente dal 1999 da queste parti – prima tornata con l’elezione diretta del presidente di Regione – giunta e coalizione uscenti nonstati confermati dagli elettori. Il risultato, dopo un testa a testa all’ultima scheda, stavolta ha premiato Alessandra Todde, candidata grillina del (mezzo) campo largo che ha significativamente preferito chiudere la sua campagna elettorale e festeggiare l’elezione senza l’abbraccio di Conte e Schlein sul palco. Ciò a testimoniare quanto laper la, per la vincitrice e a prescindere dalla sua farneticante uscita «sull’inizio della Resistenza», non abbia avuto un momento simbolico dal respiro nazionale. Tradotto: i “macigni” politici, su quel campo,...