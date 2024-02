Leclerc e Ferrari più vicini alla Red Bull Charles deve crescere | poi arriverà Lewis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) dall’inviato VIGNATE (Milano) Adrian Newey l’ha fatto di nuovo: "Ha preso un foglio bianco e ha riscritto gli equilibri di una macchina vincente". Ivan Capelli, ex pilota, uomo Sky, fa le cartenuova stagione della Formula 1, con un Verstappen quasi capace di nascondersi nei test in Bahrain. Una stagione in cui però lapare aver fatto "un passo in avanti" mentre è ai semafori di partenza un’annata da separati in casa con Hamilton in arrivo e Sainz in partenza. Capelli, siamo sinceri, Redè ancora la scuderia da battere? "Hanno stravolto un progetto vincente, dimostrando consapevolezza della loro forza. Solitamente si dice ‘squadra che vince non si cambia’. Newey ha riscritto letteralmente gli equilibri aerodinamici dell’auto. E’ come se avesse dato un colpo di spugna a tutto ciò che sulla Red ...