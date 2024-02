Le scommesse | la famiglia e il telefono | Fagioli svela | “passavo 10 12 ore davanti al cellulare”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nicolòè stato protagonista oggi dell’evento “Perdere tutto non è un bel gioco”, incontro tenutosi al Teatro Agnelli di Torino, promosso dalla Regione Piemonte per sensibilizzare i giovani sui rischi del gioco d’azzardo. Durante l’eventoha parlato del suo problema e della voglia di tornare in campo. “Il rapporto con lae gli amici era cambiato, volevo stare da solo, volevo vedere poco lae i miei amici perché sembrava tempo perso. Ero sempre nervoso, l’unico mio sfogo era la partita perché mi allenavo male e non davo il 100% in campo“, ha affermato. “Quanto tempoal? Dalle dieci alle dodici ore. All’inizio mi piaceva, poi mi sono reso conto che era diventato una malattia, forse ci ho messo troppo tempo a ...