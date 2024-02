Le Samyn 2024 | Laurenz Rex può esultare dopo una lunghissima attesa al photofinish

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Edizione numero 56 per Le: incertissima fino all’arrivo la corsa belga che alla fine,un’per il, ha vistoil padrone di casaRex. Prima vittoria della carriera per il corridore della Intermarché – Wanty, apparso in netta crescita sin dalla passata stagione. Corsa come al solito molto confusa che ha diversi tentativi di fuga nella prima parte, quella particolarmente semplice senza difficoltà altimetriche, salvo poi raggrupparsi e ripartire con i contrattacchi nel circuito da ripetere quattro volte. Protagonista di un’azione solitaria il belga Jonas Rickaert (Alpecin – Deceuninck), poi raggiunto dal plotone. Successivamente un grande colpo di scena: il favoritissimo di giornata Arnaud De Lie (Lotto Dstny) ha ...