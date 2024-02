“Le persone abbandonano chi stanno usando” | le mosse social di Belen e Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 27 febbraio 2024) È bastato un like e un commento per far accendere nuovamente l’interesse da parte dellesulla vita amorosa diRodriguez e. Entrambe, infatti, in questi giorni hanno interagito pubblicamente con un post Instagram della pagina dello scrittore ed esperto di zodiaco, Simone Carponi. Il post in questione è una citazione che riporta: “Il mio terapeuta una volta mi ha detto: “Lenonchi amano,chi” e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno“. Un post che è stato notato sia daRodriguez sia dache pubblicamente hanno espresso la propria approvazione. La prima lo ha fatto lasciando un ...