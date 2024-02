Le Iene | ospiti e anticipazioni 27 febbraio | Emma e Bugo in puntata stasera

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una nuova attesissimade Leva in onda, martedì 27. Quali saranno glie quali i casi sotto la lente del programma? L’appuntamento, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, è pronto a regalarci testimonianze esclusive e momenti musicali importanti, grazie alla presenza di alcuni imperdibili. Scopriamoli insieme. Ledi martedì 27, martedì 27, va in onda una nuovade Le. La trasmissione, in prima serata su Italia 1, torna come sempre alle 21:15. Il programma Mediaset, ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti promette alcuni...