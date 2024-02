Le Iene – Inchiesta sul sistema arbitrale italiano Pacifici | ”Al massimo due mesi e …”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lesul, il presidente dell’Aia: “Alduee si potranno ascoltare tutte le conversazioni tra Var e arbitro”, su Italia1 Le– Nel servizio in onda stasera, martedì 27 febbraio, in prima serata, su Italia 1, Filippo Roma continua la suasul. Può essere che i vertici degli arbitri abbiano dichiarato il falso in un verbale sulla vicenda riguardante i voti e classifiche truccate? E che poi sia stato tenuto nascosto ai tifosi? Secondo le testimonianze e i documenti inediti raccolti da Filippo Roma, sarebbe andata proprio così. A partire dalle dichiarazioni esclusive ...