Le Iene | anticipazioni del 27 febbraio | Monteleone ritorna sulla strage di Erba

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Domani, martedì 27, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: i cantanti Emma e Bugo. Nella puntata: continua l’inchiesta di Filippo Roma sul sistema arbitrale in Italia. Nel nuovo servizio alcune testimonianze esclusive che parlano di carte truccate dai vertici degli Arbitri Italiani con il fine di “taroccare” le classifiche di fine anno. L’inviato incontra il Presidente dell’Aia Carlo Pacifici per mostrargli le prove raccolte sul campo. Antoninotorna a parlare delladi, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006. A quasi 18 anni dalla condanna definitiva, la vicenda processuale di Rosa Bazzi e Olindo Romano si riaprirà il prossimo ...