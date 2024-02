Laziomania | resa dei conti verso Milan e Bayern | cosa c’è dietro agli sfoghi di Sarri e Luis Alberto|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 febbraio 2024) 2024-02-27 10:10:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ladei. La Lazio paga la fatica e una rosa non adeguata e perde male a Firenze, contro una Fiorentina che merita ampiamente la vittoria. Ma dopo una prestazione gravemente insufficiente sono le dichiarazioni nel post partita a fare rumore. I protagonisti sono Maurizio, che passa all’attacco sul mercato e sulla costruzione della squadra, eAlberto, che lancia una messaggio forte e chiaro allo spogliatoio. Una serata da cancellare, in cui la Lazio fa registrare l’ennesimo blackout totale. Questa volta, a differenza del match vinto a Torino con fortuna e cinismo, i biancocelesti dinon scendono praticamente mai in campo. Una squadra sempre in balia dell’avversario e capace di subire ...