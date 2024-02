Lazio vs Milan | probabili formazione e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I biancocelesti provano l’assalto al quarto posto sfidando i rossoneri che, dal canto loro, vogliono difendere il loro terzo posto.vssi giocherà venerdì 1 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti stanno cercando con tutte le loro forze di risalire verso il quarto posto, distante ora sette punti. La squadra di Sarri da tre sconfitte nelle ultime quattro, a dimostrazione di un periodo difficile che rischia di compromettere l’obiettivo prefissato. Il punto conquistato nelle ultime due partite ha rallentato il cammino dei rossoneri che li aveva portati a ridosso del secondo posto. La squadra di Pioli è sempre terza in classifica, ma il ...