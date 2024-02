Lazio | seduta di scarico a Formello | diversi assenti | tra cui Provedel e Romagnoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il giorno dopo la sconfitta di Firenze il morale, in casa, non è quello delle giornate migliori. A complicare i piani di Sarri, oltre alla mancanza di risultati, ci sono anche le assenze che hanno ridotto all’osso il gruppo. Tra i titolari contro la Fiorentina, infatti, c’erano solo Luis Alberto, Cataldi, Guendouzi e Lazzari a svolgere un blando lavoro atletico mentree Casale hanno accusato sintomi influenzali con gli altri superstiti a lavorare in palestra. Oltre a loro, ai box, ci sono ancora Rovella, out per la pubalgia, e Patric, fermo da-Bologna per i problemi alla zona pubica. Latornerà ad allenarsi agiovedì, appena 24 ore prima della sfida con il Milan, più che mai decisiva per sperare in una rincorsa Champions che, a questo ...