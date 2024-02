Lazio | Sarri | “La squadra non ha reagito | calo troppo accentuato”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Lanon hané ad un vantaggio immeritato, né ad un rigore sbagliato, né ad uno svantaggio. Siamo andati in campo con tre giocatori con stato influenzale e con due giocatori con pochi allenamenti, il rischioc’era ma oggi è stato. A questo punto viene il dubbio se abbiamo la struttura materiale per fare quattro competizioni“. Lo ha detto a Sky l’allenatore della, Maurizio, dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Fiorentina. Per l’obiettivo Champions “siamo in una posizione difficilissima, ho chiesto ai giocatori di pensare partita dopo partita, speriamo di recuperare qualche giocatore perche’ siamo in pieno stillicidio di gare – ha aggiunto– In stagione abbiamo avuto a che fare con tanti problemi ...