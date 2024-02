L' avventura creativa di Bruno Munari | sperimentare il limite e il nuovo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ci voleva questa imminente mostra sualla Fondazione Magnani-Rocca (apre il 16 marzo), una mostra annunciata come la più ricca mai fatta in Italia su questo gigante dell’avanguardia artistica europea del Novecento, perché venissi a sapere che durante gli anni della Seconda Guerra mondiale oltre che un dipendente della Mondadoriera stato addetto a una batteria contraerea a Milano, la città più bombardata d’Italia. Difficile immaginarlo un uomo di tale raffinatezza e compiutezza intellettuale mentre si dava da fare in uno dei comparti più scalcinati del miserando esercito fascista. Gli aerei alleati non ebbero troppo fastidio dalla contraerea italiana né quando protessero i fanti angloamericani che stavano mettendo piede in Sicilia, né quando il 19 luglio 1943 bombardarono il quartiere San Lorenzo e il quartiere Nomentano a Roma provocando ...