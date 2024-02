L' autunno luminoso di Geox

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 febbraio 2024) Unè la promessa diper il prossimoinverno. Una stagione frizzante, piena di impegni, incontri, idee. I capi spalla di questa collezione incarnano un trionfo di delicatezza e armonia cromatica, riflettendo l'impegno continuo nella ricerca di materiali da parte del brand, noto per il suo costante impegno nella ricerca e nell’utilizzo di soluzioni innovative che garantiscono traspirabilità, impermeabilità e ammortizzazione dei propri prodotti. Le tecnologie traspiranti brevettatesono integrate in capi dalle forme femminili e tagli favorevoli, seguendo le attuali tendenze e la migliore tradizione dello stile italiano. Una particolare attenzione alla sostenibilità guida la selezione dei tessuti, sia per gli esterni che per le imbottiture, con Ecologic Warm e XDown che ...