Lautaro Martinez in tenuta di caccia | record di gol più il rinnovo! – TS

(Di martedì 27 febbraio 2024)sogna di superare dueman della Serie A. L’Inter al lavoro per portare l’argentino a uno step successivo in Serie A come spiega l’edizione odierna di Tuttosport. LAVORO – L’Inter esognano in grande. L’obiettivo è raggiungere e magari superare Gonzalo Higuain e Ciro Immobile,man di gol in Serie A con 36 reti segnate. Il Pipita ci riuscì nel 2015/16 col Napoli mentre nel 2019/20 toccò all’azzurro con la Lazio e sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi. Con i due gol realizzati contro il Lecce,è salito a quota 22 gol in 23 presenze di campionato. A questi dati, Tuttosport aggiunge come a parità di partite giocate Higuain era a 24, Immobile a 27 gol segnati. Considerando che ...

