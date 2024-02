Laura Pausini | nuove date live in autunno | «Non smetto di emozionarmi»

(Di martedì 27 febbraio 2024)non si ferma. Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle arene d’Europa e in Cile, l’artista è sbarcata negli USA con il suo tour mondiale. E per l’occasione rilancia già annunciando leche porteranno il suo WORLD TOUR 2023/2024 fino alla fine del prossimo inverno. Già lo scorso 14 febbraio,aveva anticipato che sarebbe tornata on stage “questo inverno 2024 per stare ancora con voi”. Ora la conferma ufficiale della ripresa autunnale. La una nuova leg partirà dal prestigioso O2 Shepherd’s Bush di Londra, proseguendo tra Italia, Spagna, Svizzera e altri paesi europei. “Non mi fermo perché salire sul palco e dare tutta me stessa al pubblico è ciò che sono da più di 30 anni”, sono le parole di. “L’abbraccio che sto ricevendo in ogni città che ...

