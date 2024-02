L'assedio dei trattori alla Ue. Scontri e feriti a Bruxelles. Un'altra giornata di guerriglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Copertoni e balle di paglia e segatura in fiamme, lancio di uova, petardi e lattine contro i palazzi dell’Unione.usati come arieti per forzare i blocchi della polizia. E in risposta lacrimogeni, idranti, cariche di alleggerimento. Gli agricoltori europei non mollano e, come nelle scorse settimane, mettono sotto assedio il quertiere europeo die per alcune ore anche una strada che porta all’aeroporto, in occasione della riunione dei ministri dell’Agricoltura dei 27. Perché i contadini – mai ricevuti da Ursula Von der Leyen negli anni nei quali è stataguida della Commissione – hanno esaurito la pazienza e vogliono fatti. La polizia già alle 6 del mattino ha chiuso quattro tunnel, arterie vitali del traffico della capitale belga, ha creato posti di blocco e ha poi chiuso le stazioni metro di Schuman e ...