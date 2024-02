L'Ascoli ospita il Brescia per il 27° turno. Domani il Modena di scena a Pisa

(Di martedì 27 febbraio 2024) Passato e futuro della Reggiana si affrontano nell’altro match che, oltre alla sfida tra Reggiana e Sudtirol, apre alle 18,15 la 27esima giornata di Serie B: di fronte, infatti, ci sono un Ascoli che ospiterà l’undici di Nesta domenica prossima e il, avversario 72 ore fa. I padroni di casa, dopo il colpo esterno con la Ferallò, voglio accorciare sulla zona salvezza, mentre i lombardi sono reduci da 2 punti nelle ultime 3 partite. Sono 5, invece, i match in programma alle 20,30: il fanalino Lecco (nella foto Davide Guglielmotti) cerca il secondo risultato utile di fila nel derby col Como, mentre la Ternana fa visita al Palermo, deciso a ritrovare i 3 punti dopo averli gettati a Cremona, dove i rosa-nero si sono fatti raggiungere sul pari dopo aver condotto di 2 reti e con l’uomo in più; proprio la Cremonese fa visita alla Sampdoria, che ...

