Lasciò morire la figlia di stenti | Capace di intendere e di volere Ora Pifferi rischia l’ergastolo

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Ho avuto un problema a livello mentale (....) La mia mente si è spenta, si è proprio distaccata dal ruolo di mamma". Con queste frasi Alessia, nei colloqui in carcere con lo psichiatra Elvezio Pirfo, perito della Corte d’Assise di Milano, ha fornito le sue spiegazioni sulla scelta di abbandonare in casa per sei giorni laDiana, di meno di un anno e mezzo, lasciandoladinel luglio 2022. "È prevalsa un’idea di donna rispetto a un’idea di madre", anche a causa della relazione con l’uomo (ignaro dell’abbandono di Diana) con cui aveva trascorso quelle drammatiche giornate, che "mi ha fatto perdere la lucidità come mamma", fino ad "annullare la mente" e a non pensare più alla bambina. "A oggi mi sento una cattiva madre", ha ammesso la 38enne, sotto processo con l’accusa di omicidio. ...