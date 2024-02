L’appello di Oxfam per il G20 in Brasile | “Sistemi fiscali sempre più iniqui e a favore dei ricchi Serve un’imposta sui patrimoni”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Negli ultimi 40 anni la quota di reddito (al netto delle imposte) detenuta dall’1% della popolazione più ricca residente nei paesi del G20 è aumentata in media del 45%. Viceversa, nello stesso periodo, l’aliquota massima dell’imposta sui redditi personali è diminuita di circa un terzo, passando da quasi il 60% nel 1980 al 40% nel 2022. Lo documenta, in occasione della prima riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 a San Paolo, in. I dati mostrano come nel 2022 l’1% più ricco, in termini reddituali, ha percepito 18mila miliardi di dollari. Un ammontare superiore al Prodotto interno lordo della Cina. Nei Paesi del gruppo in media, per ogni dollaro di gettito fiscale, meno di 8 centesimi provengono oggi dalle imposte sulo, mentre più di 32 centesimi (oltre quattro volte ...

