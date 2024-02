(Di martedì 27 febbraio 2024) Gli inquirenti stannondo su come venivano gestiti gli oltre trenta centri di accoglienza di Marie Terese Mukamitsindo e Liliane Murekatete

L'antifrode Ue ora indaga sulla moglie di Soumahoro: Ora l'inchiesta si è allargata a livello europeo. L'inchiesta dell'Olaf L'Ufficio dell'Unione europea per la lotta antifrode punta l'indice su alcuni immobili di Bruxelles che sarebbero riconducibili ...ilgiornale

Coop di lady Soumahoro: indaga pure l’antifrode Ue: Anche l’Ufficio dell’Unione europea per la lotta antifrode (Olaf) ora indaga sulle cooperative Karibu, Consorzio Aid e Jambo Africa, riconducibili alla famiglia della moglie di Aboubakar Soumahoro. La ...ilfattoquotidiano

Frodi e agevolazioni, nuovi controlli da Enea: Una stretta ulteriore, in chiave antifrode, ai controlli effettuati nei cantieri che accedono al superbonus in tutte le sue versioni. La bozza di decreto Pnrr, esaminata ieri in Consiglio dei ministri ...ntplusfisco.ilsole24ore