L’allarme della Crusca | l’italiano sta scomparendo dalle Università italiane

(Di martedì 27 febbraio 2024) La lingua italiana è in serio pericolo, lo ha annunciato l'Accademiatramite il suo presidente Paolo D'Achille, preoccupato per la decisione presa dall'Alma Mater di Bologna di eliminare dai suoi programmi il corso di laurea in Economia del Turismo, lasciando agli studenti la possibilità di iscriversi solo alla sua versione in inglese.