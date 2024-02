(Di martedì 27 febbraio 2024) "Mi tremanole gambe a". Un racconto allucinante quello di una pendolare canegratese che la scorsa settimana stava rientrando dal lavoro sulS5 da Porta Garibaldi verso Canegrate delle 19.04. "Una pessima esperienza vissuta su unzeppo di pendolari. Ero con un’amica. Ci siamo sedute. Alle mie spalle il corridoio di collegamento fra due carrozze. Dopo la stazione di Lancetti ho avuto la sensazione che c’era qualcosa che non andava. Me lo dicevano i toni di voce provenienti dal corridoio e gli occhi del signore seduto di fronte a me. Un ragazzo ha pronunciato per due volte "lasciatemi passare". Mi sono girata e c’era un gruppetto di ragazzi. Uno mi è passato a fianco ed è andato a sedersi poco più avanti vicino al finestrino. Altri 3 ragazzi hanno proseguito a fine carrozza e si sono ...

"Aveva la faccia tumefatta. In mano aveva il direzionatore in gomma staccato da un estintore": a raccontarlo a Fanpage.it è stato un passeggero che era sul ... (fanpage)

L’aggressione in treno. Botte e spray urticante: "Tremo ancora a pensarci": Un gruppetto di stranieri ha accerchiato un giovane, l’ha picchiato e derubato. "Mi tremano ancora le gambe a pensarci". Un racconto allucinante quello di una pendolare canegratese che la scorsa ...ilgiorno

Spinea. Il pestaggio degli 8 bulli: avevano scaraventato sui binari un 14enne e picchiato la ragazza. Ricostruita la dinamica della serata: Una volta in stazione, al ragazzo viene impedito di prendere il suo treno, viene spintonato e trattenuto ... Il 14enne era finito all’ospedale con diverse lesioni. Nel frattempo per l’aggressione in ...ilgazzettino

Alstom, primo treno a idrogeno pronto per i test in Germania: Diversa da quella ufficiale, la livrea di questo treno è stata appositamente creata per identificare l'avvio della fase di test a cui il treno sarà sottoposto nelle prossime settimane. Nello ...notizie.tiscali