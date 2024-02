Ladri da Mamma Rina Mandrillo sconsolato | | Questo è l’ottavo furto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Gabriele MIgnardi Solo soldi. Non erano a caccia di crescentine o tigelle i malviventi che l’altra notte hanno scassinato e rubato alla baita e ristorante, il noto locale incastonato nel centro sportivo di Riale e gestito da Giancarlo Mandrioli, in arte, deejay e inconfondibile voce radiofonica bolognese. Il locale zolese ben noto agli sportivi si avvia a compiere i diciassette anni di vita, una durata non indifferente specie se abbinata ad un record poco invidiabile, ovvero gli otto furti collezionati inarco di tempo. A conti fatti uno spaccata ogni due anni. Con i picchi negli anni recenti: due in successione nel 2022 ed un altrodell’altra notte, che sa tanto di ‘fotocopia’ del maggio di due anni fa. "Hanno fatto il solito giro: ...