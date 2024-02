La Zona di Interesse | l’orrore irrappresentabile della Shoah in un film più importante che bello

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Alla fine del primo weekend di programmazione, I Wonder Pictures festeggia il quasi milione d’incasso e gli oltre 110mila spettatori che hanno affollato le sale per vedere Ladidi Jonathan Glazer, che dopo il Gran premio specialeGiuria è atteso a qualcosa diagli Oscar 2024, dove ha ottenuto cinque nomination pesanti (, regia,internazionale, sceneggiatura non originale, sonoro). Risultati di tutto rispetto per un’opera che, volendo riesumare l’ineffabile classificazione di Mario Soldati – “ili divido in quattro categorie: belli e divertenti; belli e noiosi; brutti e divertenti; brutti e noiosi” – senza dubbio finirebbe tra quelli belli e noiosi. In questa definizione però la noia non va intesa in un’accezione ...