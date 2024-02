La trasformazione di Alessandra Amoroso | capelli mossi e abiti neri | perché ha cambiato immagine

Alessandra Todde del Centrosinistra è la prima Presidente donna della Sardegna: La corsa per la presidenza della Sardegna vede la candidata del centrosinistra, Alessandra Todde, vincere le elezioni regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio, battendo Paolo Truzzu, del centrode ...online-news

Il tartaro dentale di seimila anni fa rivela la dieta neolitica: Pubblicato su «Scientific Reports» lo studio dal titolo “Direct evidence of plant consumption in Neolithic Eastern Sudan from dental calculus analysis” dei ricercatori delle università di Padova, "La ...lescienze

La festa trattenuta dei dem. Schlein: “Riscatto di una comunità”: Andrea Orlando insiste sullo stesso punto: «Questo voto indica una cosa abbastanza chiara: ora si tratta di trasformare un’alleanza locale ... Complimenti alla presidente Alessandra Todde e a tutto il ...laprovinciapavese.gelocal