tassa sul carburante aereo "Potrebbe far schizzare i voli per le isole oltre i 600 euro": Ora, la tassa sul carburante aereo - proposta dall'Unione Europea nell’ambito delle misure su clima ed emissioni, ma non ancora effettiva - rischia di trasformarsi in una nuova stangata per gli utenti ...today

La tassa sulle bevande zuccherate riduce l'obesità nei bimbi, lo studio: Tra gli autori della ricerca Walter Ricciardi: "E' il primo lavoro al mondo di revisione dei dati sull'efficacia di questa misura" La tassazione a livello nazionale delle bevande gassate e zuccherate ...adnkronos

Assoutenti: prezzi biglietti aerei solo andata per isole oltre 600 Euro durante festività: La tassa sul carburante dell’Unione europea in ambito di aviazione civile farebbe schizzare ad oltre 600 Euro il prezzo minimo di un volo nazionale di sola andata per la Sicilia o la Sardegna durante ...avionews