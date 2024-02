La storia di un’amicizia L’incontro nella foresta Gli aiuti | la mucca E ora la casa di mattoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Gabriele Nuti Ladiche da quindici anni non smette di commuovere. E’ quella tra Andrea e George. Il primo è un barista di Santa Croce. Il secondo un trentenne kenyota. Dopo lada latte, che George ha potuto comprare nel 2009 grazie aglieconomici spediti da Andrea, ora il ragazzone del Kenya sta terminando la costruzione di unadi, al posto di quella di fango e paglia che si allagava ed era insalubre per i suoi figli. Ma torniamo agli inizi di questastraordinaria. Torniamo al gennaio del 2009 quando Andrea, con la moglie Anna e il figlio Leonardo, va in vacanza a Malindi. Una mattina, sulla spiaggia, viene avvicinato da un ragazzo che vende oggetti in legno da lui realizzati con il macete. Adrea chiede al ...