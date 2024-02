La sconfitta in Sardegna nel mattinale di Fazzolari occupa tre righe | Fatto locale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il ko inin tre. Con un discreto ritardo rispetto agli altri giorni, ecco piombare nelle chat dei parlamentari di Fratelli d’Italia "Ore 11", ildi Via della Scrofa e Palazzo Chigi, ideato dal sottosegretario Giovanbattista, sacerdote del melonismo. Ecco cosa scrive: "Il dato dellanasce da dinamiche locali. In termini di partiti il centrodestra cresce notevolmente rispetto alle politiche e il campo largo perde consenso. Se qualcuno sperava in un segnale contro il governo è rimasto deluso". Il ritardo di Ore 11, si mormora in Transatlantico, pare che sia collegato alla conferenza stampa di Paolo Truzzu. Il grande sconfitto, prima di addossare su di sé tutte le colpe, ha avuto una lunga conversazione con Palazzo Chigi. Le elezioni in ...

