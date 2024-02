La Sardegna ha la sua prima governatrice donna Todde | “Dopo 75 anni abbiamo rotto il tetto di cristallo”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024 – “75ildi”. Alessandra, imprenditrice sarda, classe 1969, è lapresidente di regione in. “Ringrazio tutti. Siete stati 16 ore ad attendere il testa a testa che è stato lungo e faticoso. Ma come tutte le cose lunghe e faticose hanno dato un risultato importante. Sono orgogliosa di essere lapresidente della regione. Ringrazio anche tutte le donne della mia squadra per il ruolo che hanno avuto e per il compito che hanno svolto”, ha detto in conferenza stampa.poi ha dedicato parte del suo discorso alle manganellate agli studenti durante la manifestazione ...

