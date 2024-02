La Russia interromperà le esportazioni di benzina | le conseguenze sul prezzo in Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lasospenderà completamente lediverso l’estero dal 1 marzo per 6 mesi. Lo ha annunciato il vice primo ministro Alexander Novak tramite una portavoce. Il Paese, secondo perdi petrolio al mondo, è solito utilizzare il suo ruolo nel mercato energetico per condizionare gli Stati rivali, come accaduto per le forniture di gas all’Europa all’inizio della guerra in Ucraina. Lesull’potrebbero esserci, in particolare suldel carburante, ma è difficile definirne l’entità. Una delle ultime occasioni in cui si è interrotta una fornitura di carburante dallaal nostro Paese era stato proprio nel 2022, quando le sanzioni avevano bloccato l’arrivo del gasolio. In quell’occasione il ...