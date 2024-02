La regina Elisabetta e la principessa Charlotte a confronto | bisnonna e nipote sono identiche

Come riportato dai tabloid britannici, si prevede l’istallazione di una statua della Regina Elisabetta II a Trafalgar Square, nel cuore di Londra. Secondo il ... (velvetmag)

La regina Elisabetta non credeva che Lady Diana avrebbe dovuto sposare il principe Carlo. L’autrice Ingrid Seward ha scritto nel suo nuovo libro My Mother And ... (velvetmag)