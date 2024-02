“La Questura mi vieta di entrare con i miei assistiti nell’ufficio Immigrazione” | la denuncia di un avvocato

Sono state identificate dalla Digos le persone che nel pomeriggio del 18 febbraio si sono riunite sotto la targa dedicata ad Anna Politkovskaja a Milano per ... (fanpage)

Lele Adani in questura per consegnarsi alla giustizia ma tutto per una gag. L'ultimo video dell'ex difensore e opinionista ha sollevato la curiosità di tifosi ... (fanpage)