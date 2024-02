La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 4 all’8 Marzo 2024 | Pia Partorisce!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ladal 4: Pia partorisce il piccolo Diego, ma il parto è molto difficile. Manuel vede Jana e Manuel mentre la assistono e prova gelosia per la grande complicità che i due dimostrano! Laprosegue e, nella settimana dal 4, avviene un evento che i fan della soap aspettavano da molto tempo. Infatti Pia dà alla luce il suo bambino, non senza complicanze ed affrontando un parto difficile sostenuta da Abel e Jana. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Jimena vuole vedere la madre per parlarle di una questione urgente. Martina si allontana dalla tenuta, ...