La polizia non ha mai detto di non fermarsi se si vede un seggiolino per strada

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il 26 febbraio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un presunto avviso delladi Stato pubblicato lo stesso giorno su Facebook. Nel contenuto in questione si legge che laavrebbe avvertito i cittadini di nonmentre si è alla guida della propria auto se sisul lato dellaunper bambini «con sopra una coperta, o qualsiasi altro oggetto». Si tratterebbe infatti, si legge ancora nel post, di un nuova tecnica utilizzata dai ladri per ingannare le persone, farle fermare per prestare soccorso e poi derubarle. Nello stesso messaggio viene indicata anche un’altra presunta tecnica utilizzata dai «criminali»: «Se state guidando di notte e siete vittime di *lanci di uova sul ...