La playlist della Serie A | Leao-gol è polemico alla ‘Marra’ Luvumbo da perdere la testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024)- Marracash. Un gol sensazionale che arriva dopo nemmeno 3 minuti dal calcio d’inizio. Un fulmine a ciel sereno del fuoriclasse portoghese porta momentaneamente in vantaggio il Milan. Percussione sulla sinistra, rottura del raddoppio e saetta sotto il sette.torna al gol inA, con un’esultanza polemica a voler mettere a tacere chi a sua detta ultimamente ha parlato un pò troppo. “Sulla rete leggo solo bugie,tele vedo solo bugie” dice Maracash in “Persona” penultimo album da record, strofe perfette per rappresentare ciò chevoleva comunicare con quell’esultanza, nei confronti di chi non gli ha risparmiato critiche nell’ultimo periodo. Rugani- Ernia. “Una cosa forse l’ho capita, che sono ancora vivo” recita Vivo di Ernia, e ciò era proprio quello che aveva bisogno di capire la ...