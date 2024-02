La più grande truffa della storia

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 27 febbraio 2024) C’è un post che da qualche settimana circola sulle bacheche social italiane, che sia Facebook, Instagram o WhatAapp poco cambia: chi lo fa circolare ne ha preparate versioni adatte a ogni contesto. Si tratta di un’evoluzione di materiale che qui su BUTAC abbiamo già trattato. Il tema è sempre il solito, la mobilità elettrica. Il post è questo: LA PIU’Ecco la batteria delle Tesla. Per produrla è necessario scavare: 12 t. di roccia per il Litio 5 t. di minerali di Cobalto 3 t. di minerale per il Nichel 12 t. di minerale per il Rame Bisogna movimentare 250 t. di terreno per ottenere: 12 kg di Litio 13,6 kg di Nichel 22 kg di Manganese 6,8 kg di Cobalto 100 Kg di Rame 200 kg di Alluminio, Acciaio e plastica. Il Caterpillar 994A utilizzato per movimentare questa terra consuma 1000 litri di ...