"La partita con Trento è strafondamentale"

(Di martedì 27 febbraio 2024) Matteo Chillo è stato, senza dubbio, una delle sorprese più liete delle ultime settimane in casa Unahotels. In particolare alla Final-Eight in Coppa Italia dove, nella sfortunata semifinale con Napoli è stato il migliore in campo con 15 punti in 20’ e 3/4 da 3. Chillo, partito Hervey, lei e Atkins avete messo insieme le migliori performances dell’annata. Un caso? "Più che un caso, in senso di casualità, direi che è stato un caso di forza maggiore che ci ha chiamato maggiormente in causa, se mi concede il gioco di parole. Venendo a mancare un giocatore così importante, tutta la squadra si è dovuta responsabilizzare maggiormente. Abbiamo dovuto farlo anche noi e ci siamo messi a disposizione". Resta il fatto che lei ha mostrato tutte le sue qualità, cosa che prima non era accaduta… "Può essere vero. E’ una cosa che dovrebbe essere logica ma non sempre è scontata. Ho cercato, ...