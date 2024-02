Anche i commercianti di via Tiraboschi chiedono più sicurezza: “Furti, risse, degrado. Negli ultimi mesi situazione peggiorata”: Non solo i commercianti della stazione e di via Paglia, anche i titolari delle attività di via Tiraboschi denunciano furti, risse e presunti giri di spaccio. Come Alfio Forti, 64 anni, titolare della ...bergamonews

La nuova Tiraboschi sarà un hub culturale. Più prestiti e c’è chi ne ha chiesti oltre 400 in un anno: Aldilà delle statistiche, cambia la concezione di biblioteca. Luogo di sperimentazione, si diceva, sarà la Tiraboschi, con il nuovo padiglione restaurato, un cantiere da 1,4 milioni di euro ormai ...ecodibergamo

Monte Poieto, tutto chiuso: impianti non a norma, servono 400 mila euro: accertato e ratificato l’idoneità della nomina di un nuovo caposervizio dell’impianto a fune (la bidonvia che, finita l’estate, non era più stata messa in funzione), si è di nuovo tutto fermato. Fino ...bergamo.corriere