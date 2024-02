La nuova Renault 5 ruba la scena nel salone di Ginevra dimezzato | davanti alla pattuglia cinese – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilche non c’è più ritorna sotto altre forme, magari simili, ma con dimensioni ridotte all’osso. Mettendo da parte i sentimentalismi, è inutile cercare ancora quello che il tempo e gli eventi (leggi COVID, ma non solo) hanno trasformato per sempre. Ma fa un certo effetto tornare a– il salotto buono dell’automotive fino al 2019 – e trovarlo “dimagrito” ai limiti dell’anoressia per le assenze dei maggiori costruttori mondiali: britannici, coreani, giapponesi e tedeschi, i 14 marchi di Stellantis, oltre a Ford, Volvo e la stessa Ferrari, che qui asi è sempre sentita quasi come a Maranello. Un vuoto che somiglia a un cratere immenso. Un padiglione (anche ristretto) e un altro pezzo dedicato alle auto storiche,2024 è tutto qui.SCENIC E-TECH AUTO DELL’ANNO ...