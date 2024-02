La mamma | «Camilla ragazza speciale» Oggi i funerali a Urgnano

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 27 febbraio 2024) IL LUTTO. La giovane studentessa e pallavolista, conosciuta in paese per il suo impegno in oratorio, s’è spenta all’improvviso nella notte tra sabato e domenica. Il padre: «Amava la vita ed aiutare le altre persone».