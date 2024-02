La lezione di Fedez agli studenti | Fama e soldi non risolvono i problemi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - "Io ho sempre raccontato la mia vita, non so se può aver dato fastidio a qualcuno. Ho sempre raccontato il bello e il cattivo tempo e non credo che l'esegesi di quello che racconto attraverso i social sia che la, il successo e isiano splendidi. Anzi credo di essere testimone del fatto che denaro e, soprattutto denaro,un problema, ma non tutti. So che sembra retorico, ma è cosi'". Parola di, che oggi al Circolo dei lettori di Torino, ha risposto alle domande deglitorinesi in occasione di un incontro sulla salute mentale, organizzato dall'associazione Acmos. Cappotto e cappellino neri,ha raccontato ai 350 ragazzi presenti la sua esperienza con la malattia, evitando di rispondere ai giornalisti all'entrata e ...