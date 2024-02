La lettera della prof ai ragazzi di Pisa | «Gli diciamo che stanno sempre sui social Poi arrivano le manganellate»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lorena Conte, insegnante a, scrive oggi unaaperta su Repubblica aimanganellati dalla polizia durante la manifestazione pro-Palestina. Laessoressa di Lettere presso l’Istituto Comprensivo Niccolòno di Marina diesordisce dicendo che «dobbiamo chiedere scusa ai nostri. Non solo se siamo ministri dell’Interno, non solo se siamo questori o poliziotti; ma da insegnanti e da educatori e da genitori. Gli continuiamo a dire che sono apatici, che sono indifferenti, checon la testa china sui. E quando qualcuno la tira su, quella testa, si becca le. E si sente dare del maleducato, del non autorizzato». Secondo Conte il mondo degli ...