“La legge europea per il ripristino della natura | è stata approvata in via definitiva dall’Europarlamento” | annuncia l’Oipa

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) accoglie con grande soddisfazione l’approvazioneper ilscaturita dal voto di oggi del Parlamento europeo. Laha ricevuto 329 voti favorevoli, 275 contrari e 24 astenuti. Una volta approvato anche dal Consiglio, il testo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Come spiegano gli animalisti la cosiddetta ‘Restoration Law’, “mira a riabilitare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’Unioneentro il 2030 e tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050. Stabilisce obblighi e obiettivi in diversi ambiti, come quelli riguardanti i terreni agricoli, gli impollinatori, i fiumi, le foreste e le ...