La guardia resta alta. Già emessi 4 Daspo Willy

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Un controllo costante per far sentire il fiato sul collo a questi gruppi, ce ne sono in particolare un paio che stiamo monitorando. Sono molto compositi, e si ritrovano in luoghi precisi come la piazza Trento e Trieste, al Nei o davanti all’Oviesse. Non c’è un problema di scontri fra etnie, ma di degrado di origine sociale. E un’età sempre più giovane, fra loro anche 13 e 14enni talvolta con alle spalle nuclei famigliari spaccati e rissosi". Lo diceva il Questore Salvatore Barilaro (nella foto) in un’intervista al nostro giornale proprio pochi giorni fa. Il problema giovanile è noto. Lo sa anche il nuovo comandante della polizia locale, Giovanni Dongiovanni, che alla conferenza di presentazione ha spiegato su cosa punterà: la prevenzione, anche per quanto riguarda le cosiddette baby gang. Una realtà già affrontata a Seregno: "Bisogna capire questi ragazzi da dove arrivano, come ...