La Fiorentina vince e scavalca in classifica la Lazio. Ora si sogna l'Europa

"I tifosi sono fantastici, Commisso vicino anche quando è in America" FIRENZE - "L'anno scorso è stata una grande delusione perdere due finali. Non ... (ilgiornaleditalia)

Fiorentina , ultima chiamata per Riccardo Sottil : se non convince rà la dirigenza in questi ultimi mesi sarà addio Domani contro la Lazio inizia un periodo ... (calcionews24)

IL POSTICIPO. È una Fiorentina bella e sprecona. Ma alla fine la Lazio cede 2-1: La Fiorentina vince 2-1 contro la Lazio. Luis Alberto porta in vantaggio gli ospiti, ma la squadra di Italiano ribalta il risultato con i gol di Kayode e Bonaventura. Arbitro Guida.ilgiorno

Fiorentina-Lazio 2-1, viola rilanciano ambizioni europee: l’autista di Messina Denaro chiede il processo pubblico +++17:23 - L’Akragas vince 1-0 contro il Real Casalnuovo, il gol di Litteri vale oro +++ 19:48 - Omicidio Di Falco: indagati accusano Zambuto: ...grandangoloagrigento

La viareggio cup. Vittoria del Beyond. E’ la prima volta di un club africano: La 74esima edizione della Viareggio Cup è stata vinta ieri dai nigeriani del Beyond Limits (nella fase a gironi hanno battuto 6-4 la Fiorentina), che in finale hanno avuto la meglio per 2-0 sui ...lanazione