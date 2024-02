La Federazione Italiana Dama festeggia 100 anni di vita

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - Il 27 febbraio del 1924 è la data ufficiale della nascita della. L'artefice fu Luigi Franzioni che, desideroso di creare qualcosa che unisse i vari giocatori sparsi in tutto il Paese, decise di inviare per posta un ‘questionario' e una bozza di Statuto nella prima decade del mese. I gruppi damistici, allora, non erano ancora ben distribuiti e organizzati, alcuni di loro non erano ancora costituiti in veri e propri ‘circoli'. Attese le risposte fino a sabato 23 febbraio. Non fu sorpreso di leggere le risposte di molti di queste associazioni, per la maggior parte positive sull'iniziativa. Franzioni si prese un paio di giorni per esaminarle, poi il 27 febbraio spedì la lettera con il grande annuncio: “laDamisticaè una realtà!” Naturalmente fu considerato presidente in ...