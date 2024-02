La débâcle di Soru trascina a picco anche Renzi e Calenda

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Chi mi ama, mi segua”, ha gridato. Poi si è incamminato, si è voltato e dietro di lui ha visto solo quattro gatti (forse un paio di meno…). È la – triste – parabola di Renato, l’ex governatore della Sardegna; l’imprenditore di successo che aveva deciso di candidarsi, sottraendo (per fortuna pochi) voti alla candidata del centrosinistra Alessandra Todde, per “salvare” la Sardegna da Roma e dai giochi di potere… Quello che non ha voluto sentire ragioni e ha fatto campagna soprattutto contro Todde. Quello che non aveva alcuna chance di vincere. Quello che caratterialmente non accetta di aver sbagliato e non chiede scusa. Come abbiamo scritto in tempo non sospetti. In Sardegna le urne intonano il canto del cigno per Renato. E certificano l’irrilevanza politica di Italia viva e Azione Così come in tempi non sospetti avevamo avvisato che in ...