La Dea torna a San Siro con una difesa di ferro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sul palcoscenico della Scala del calcio brilla una nuova stella, quella del 23enne portiere riminese Marco Carnesecchi. Protagonista assoluto nelle sue prime (finora) tre esibizioni al Meazza, peraltro sempre contro il Milan. Nello scorso campionato, era il 5 maggio, il portiere romagnolo, al suo debutto a San, difese i pali della sorprendente Cremonese, cedendo solo al 93’, trafitto da Messias, dopo una serie di parate clamorose. Lo scorso 9 gennaio Carnesecchi è stato determinante con le sue parate nella ripresa nel successo dell’Atalanta per 2-1 in Coppa Italia contro il Diavolo. Domenica sera, ancora contro i rossoneri, ancora nella ripresa, ha abbassato la saracinesca respingendo un siluro di Calabria e tutte le altre conclusioni di Leao, che lo aveva trafitto dopo appena due minuti, e Pulisic. Migliore in campo per l’Atalanta, eroe nel pareggio dei ...