La correlazione tra sonno | integratori naturali e sistema cardiovascolare

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ile ilsono strettamente correlati, più di quanto si possa immaginare, nelle fasi diprofondo l’organismo svolge tutta una serie di attività fondamentali per il benessere del cuore e dei vasi sanguigni, quando però viviamo notti disturbate e riposiamo poco, può aumentare il rischio di sviluppare problemi cardiovascolari. In particolare, lo stress e l’insonnia possono avere effetti negativi sul flusso sanguigno e sul cuore, aumentando il rischio di disturbi e potenzialmente di malattie cardiache. Le persone che soffrono di insonnia cronica o di altri disturbi delpossono essere più inclini a sviluppare disturbi psicologici come ansia e depressione, che a loro volta possono influenzare negativamente la salute. Per mitigare questi ...